Уряд повністю заборонив експорт українського вугілля

Кабінет міністрів на засіданні в середу повністю заборонив експорт українського вугілля.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Внесено зміни до Обсягів квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, затверджених постановою КМУ від 29.12.2021 № 1424, в частині повної заборони експорту вугілля українського походження», — написав Мельничук.

Раніше уряд постановою від 10 червня 2022 року № 666 вніс такі ж зміни до постанови від 29 грудня 2021 року № 1424, встановивши нульові квоти та заборонивши тим самим експорт природного газу, мазуту, а також вугілля камʼяного, антрациту, брикетів, окатишів аналогічних видів твердого палива, отриманих із камʼяного вугілля, крім коксівного вугілля.