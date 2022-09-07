ЗСУ вдарили по баржі з окупантами та двома БМП на борту

ЗСУ знищили баржу з окупантами та бойовою технікою під час їхньої спроби налагодити альтернативну переправу в районі окупованого міста Гола Пристань Скадовського району Херсонської області.

«Підтверджені втрати ворога становлять 30 рашистів та дві бойові машини піхоти», — повідомляє ОК «Південь».

Крім того, під час спроби атакувати українські позиції вдалося збити ударний гелікоптер К-52 противника, а в Бериславському районі — знищити ворожий склад боєприпасів.

Також командування підтверджує, що проїзд дамбою Каховського водосховища неможливий.

«Вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогові провести ремонтні роботи», — йдеться в повідомленні.