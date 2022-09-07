БЕБ викрило групу компаній українського олігарха, яка не сплатила податків на 100 мільйонів гривень

Бюро економічної безпеки викрило повʼязану з українським олігархом групу компаній, яка не сплатила податків на 108 мільйонів гривень. Цей олігарх раніше потрапив до санкційного списку РНБО.

Про це пише пресслужба БЕБ.

Там повідомили, що ці компанії торгують мінеральними добривами.

«У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що за участі зазначених підприємств оформлювались безтоварні фінансово-господарські операції. Товариство-вигодонабувач фіктивно закуповувало мінеральні добрива у згаданих компаній, з метою завищення податкового кредиту з податку на додану вартість», — йдеться в повідомленні.

Таким чином, компанії уникли сплати податків на суму 108 мільйонів гривень.

За даними «Економічної правди», йдеться про олігарха Дмитра Фірташа. Йому належить група компаній Group DF, куди, зокрема, входять низка хімічних підприємств, таких як «Рівнеазот», «Азот» у Черкасах, «Азот» у Сєвєродонецьку та інші.