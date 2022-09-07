Ірина Верещук очолила штаб із деокупації територій

Останнім часом у ході контрнаступу українська армія майже щодня звільняє від ворога населені пункти. Так, у серпні були деокуповані, зокрема, село Мазанівка Краматорського району Донеччини та Високопілля Бериславського району Херсонщини. Кілька днів тому ЗСУ звільнили ще один населений пункт у Донецькій області та два на півдні нашої держави. Також українські війська суттєво просунулися вперед на напрямку Лисичанськ — Сіверськ.