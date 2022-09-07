Прокуратура розслідує загибель дельфінів у Чорному морі через російське вторгнення

Прокуратура почала розслідування масової загибелі дельфінів у Чорному морі через російську агресію.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

На пляжах Одещини з початку повномасштабного вторгнення знаходять велику кількість загиблих морських ссавців. Ймовірна причина їхньої загибелі — використання гідролокаторів на підводних та надводних човнах країни-агресора. Сонари видають потужні звуки, які негативно впливають на здоров’я тварин.

За ініціативою прокуратури провели розтини морських свиней і дельфінів, знайдених мертвими на узбережжях. Відібрані зразки направлять для проведення досліджень у Падуанський університет (Італія), та окремого дослідження структур внутрішнього вуха ссавців у Ганноверський університет (Німеччина).

Також прокуратура готує запити про міжнародну правову допомогу до Болгарії, Туреччини та Румунії, щоб встановити схожі випадки загибелі дельфінів.