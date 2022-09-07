В Україні запустять систему 112. Це буде єдиний номер для виклику всіх надзвичайних служб

В Україні запустять єдину систему 112. Це буде номер для виклику всіх надзвичайних служб — від швидкої допомоги до пожежників.

Про це пише пресслужба партії «Слуга народу».

За відповідний законопроєкт проголосували 308 нардепів.

Один з авторів документу, нардеп Олег Бондаренко зазначив, що в умовах воєнного стану навантаження на екстрені служби зросло на 45%. Тому важливо уніфікувати такі виклики й оперативніше надавати допомогу українцям.

«Серед причин, які не дозволяли підвищувати ефективність надання такої допомоги, була відсутність єдиного центру координації між різними оперативно-диспетчерськими службами (101, 102, 103, 104). Саме тому створення єдиного центру прийняття та обробки екстрених комунікацій дозволить забезпечити належний рівень надання населенню такої допомоги», — зазначив він.

Крім цього, Служба 112 та оперативно-диспетчерські служби матимуть цілодобовий онлайн-доступ до фактичних даних із результатами фіксації громадських місць та інформації про них. Екстрені служби зможуть автоматично отримувати інформацію про місцеперебування абонента (геолокаційні дані), а постачальники електронних комунікацій будуть зобовʼязані надавати таку інформацію на вимогу екстрених служб.