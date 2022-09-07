Влада Бразилії заборонила Apple продавати iPhone без зарядних блоків

Влада Бразилії заборонила компанії Apple продавати смартфони без зарядних блоків у комплекті, розпорядившись призупинити продаж iPhone.

Про це пише The Verge.

Агентство із захисту прав споживачів Бразилії вважає, що відмова Apple від зарядного пристрою — «тягар» для користувачів, тому компанія повинна шукати інші способи зменшити вплив на навколишнє середовище — не за рахунок додаткових затрат клієнтів.

Крім того, Apple зобовʼязали виплатити близько $2,3 мільйона штрафу, а реєстрацію iPhone 12 у місцевого регулятора скасували.

Компанія може оскаржити рішення влади.