Bloomberg: В iPhone може зʼявитися функція передплати. Що очікують побачити на презентації Apple 7 вересня

На презентації Apple під назвою Far Out компанія представить лінійку iPhone 14, нові смарт-годинники та AirPods.

Про це пише Bloomberg.

На цьому заході, зокрема, покажуть перший Apple Watch Pro. Годинник матиме більший дисплей та акумулятор, а також режим низького енергоспоживання та міцний титановий корпус.

Дві інші моделі Apple Watch суттєво не зміняться. Новий Apple Watch SE виглядатиме як поточна модель 2020 року, але його чип буде оновлено з S5 до S8. Такий процесор матимуть і стандартні моделі Series 8 і Pro.

У Series 8 зʼявиться новий датчик температури тіла та функції, які допомагатимуть контролювати жіноче здоров’я.

За даними Bloomberg, iPhone 14 і надалі випускатимуть у чотирьох варіантах: дві моделі Pro та дві стандартні версії. Компанія планує випуск 6,1-дюймового iPhone 14; 6,7-дюймового iPhone 14 Plus; 6,1-дюймового iPhone 14 Pro; 6,7-дюймового iPhone 14 Pro Max.

На відміну від стандартної моделі, iPhone 14 Pro матиме швидший чип A16, постійно ввімкнений дисплей і 48-мегапіксельну систему задньої ширококутної камери. Також очікують вдосконалення відеозапису та фотографування при слабкому освітленні. За попередньою інформацією, Apple готується запустити послугу передплати iPhone, пов’язану з Apple One.

Також Apple оновить модель AirPods Pro, яка вперше надійшла в продаж у жовтні 2019 року.

За інформацією Bloomberg, гарнітура змішаної реальності Apple, ймовірно, буде називатися Reality Pro або Reality One. Протягом останніх кількох тижнів компанія, пов’язана з Apple, подала заявку на торгову марку Reality Pro та Reality One у кількох країнах. Це може свідчити, що ці дві назви розглядають для першої гарнітури змішаної реальності.