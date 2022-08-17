Bloomberg: Apple представить нові iPhone 7 вересня

Компанія Apple 7 вересня представить нову лінійку своїх смартфонів iPhone.

Про це пише Bloomberg.

Захід, за традицією, яка склалася у період пандемії, пройде в онлайн-форматі. Стандартний iPhone 14 буде схожим на попередню модель, хоча компанія відмовиться від 5,4-дюймової версії iPhone та додасть модель із 6,7-дюймовим екраном. Це стане першим випадком, коли Apple випустить iPhone не Pro з дисплеєм такого розміру.

Найзначнішою зміною в дизайні стане відсутність «чубчика» у iPhone Pro, який замінять отвори для датчиків Face ID і для камери. Ці моделі також отримають новий чип. Крім того, моделі Pro отримають 48-мегапіксельну ширококутну камеру разом із 12-мегапіксельною надширококутною та телефото сенсорами. Apple також планує покращити якість відео та подовжити час автономної роботи.