ЗСУ на півдні знищили 86 росіян. Завдано ударів по переправах і командних пунктах

Минулої доби ЗСУ на півдні України знищили 86 росіян, чотири танки, 12 одиниць авто-бронетехніки, чотири гаубиці «Мста-Б» і «Мста-С», три гармати «Гіацинт-Б» та «Гіацинт-С», станцію звʼязку і протитанковий ракетний комплекс.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Крім того, збито ворожий безпілотник «Орлан-10» (у районі Високопілля), гелікоптер Ка-52 (у районі Новогригорівки) та дві ракети Х-59, які росіяни запустили по визволених територіях Херсонщини.

Українська авіація завдала 18 ударів по позиціях, логістиці, командних та опорних пунктах ворога. Артилерія обстріляла росіян 370 разів. Вогонь вівся по підрозділах ППО, станціях радіоелектронної боротьби та по понтонних переправах поблизу Дарʼївки й вздовж Каховської ГЕС.