Instagram оштрафували на €405 мільйонів через дані дітей

Ірландський регулятор конфіденційності даних наклав штраф у розмірі €405 мільйонів на соціальну мережу Instagram.
Про це повідомляє Reuters.
Компанія має намір оскаржити штраф у суді. Він став результатом розслідування, розпочатого у 2020 році. Користувачам у віці від 13 до 17 років дозволялося управляти бізнес-акаунтами і публікувати свої персональні дані, а саме номер телефону та адресу електронної пошти, без верифікації особистості й згоди батьків.
Meta, материнська компанія Instagram, заявила, що рік тому запровадила багато нових функцій, покликаних посилити безпеку користувачів та їхніх даних.
- У вересні 2022 року голова Комісії з питань захисту інформації Ірландії Хелен Діксон оштрафувала компанію WhatsApp на €225 млн за чотири порушення Загального регламенту захисту даних Євросоюзу щодо конфіденційності даних користувачів.