У Балтійське море впав приватний літак. Загинув власник компанії аеротаксі Quick Air

У Балтійське море впав літак німецького бізнесмена Петера Гріземанна, він та ще троє людей, які перебували на борту, загинули.

Про це пише Reuters.

Петер Гріземанн — власник компанії аеротаксі та медичних літаків Quick Air. На борту разом із ним була його дружина, донька та її хлопець.

Літак летів з узбережжя Іспанії до Кельну. Після злету в Хересі екіпаж повідомив про проблеми з тиском у салоні, потім контакт із судном перервався. Іспанські та французькі винищувачі вилетіли для перевірки ситуації. Пілоти не могли розгледіти нікого ні в кабіні, ні в салоні літака. На думку авіаційних експертів раптове падіння тиску в салоні могло призвести до того, що пасажири та пілот знепритомніли, і літак продовжував рух у режимі автопілота.

Наразі в районі аварії в Латвії перебувають три невеликі кораблі та вертоліт, уже знайшли три частини літака, тіл поки немає. Прессекретар латвійських ВМС заявила, що на борту Cessna не було жодної ознаки присутності людей.

Керівник шведської пошуково-рятувальної операції Ларс Антонссон заявив, що літак розбився через те, що в нього закінчилось паливо і додав, що рятувальники загалом не мали жодних пояснень, вони могли «тільки здогадуватися» про те, що сталося, але люди на борту були вочевидь недієздатні.