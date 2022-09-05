ЄС надасть Україні доступ до фінансування цифрових проєктів на €6 мільярдів

Європейський Союз надасть Україні доступ до фінансування цифрових проєктів у межах програми «Цифрова Європа» на €6 мільярдів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Програма надає фінансування для цифровізації за напрямами:

високопродуктивний компʼютинг;

штучний інтелект, дані та хмарні послуги;

цифрові навички;

використання цифрових технологій в економіці та суспільстві;

кібербезпека (напрям закритий для держав — не членів ЄС).

Загальний фонд програми «Цифрова Європа» становить €7,5 млрд. На фінансування проєктів за вказаними та доступними для України напрямами програми передбачено близько €6 млрд. Їх виділятимуть протягом 7 років.

Зазначається, що восени на сайті Digital Europe будуть доступні робочі програми, конкурсні пропозиції та деталі, як подати заявки на участь у програмі.