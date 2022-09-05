У столиці Афганістану смертник підірвав вибухівку біля російського посольства, є загиблі

У Кабулі терорист підірвав вибухівку біля входу до посольства росії в Афганістані, щонайменше вісім людей загинули, серед них — два дипломати.

Про це повідомляє Al Jazeera та міністерство закордонних справ росії.

Ким саме були загиблі працівники посольства, поки не відомо. Терориста ліквідували, коли він наближався до воріт посольства. Поки жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за вибух.

Вибух стався вранці 5 вересня недалеко від посольства, де зібрався натовп людей, щоб подати заяву на отримання російської візи. Росія — одна з небагатьох країн, які зберегли посольство в Кабулі після того, як таліби захопили країну понад рік тому. Хоча москва офіційно не визнає уряду талібів, вони ведуть переговори з офіційними особами щодо угоди про постачання бензину та інших товарів.