Видання The Insider показало, як російські РСЗВ ведуть обстріли з Запорізької АЕС. Вогонь корегують дрони

Видання The Insider опублікувало відео роботи російських реактивних систем залпового вогню з території Запорізької атомної електростанції, яке зняли в ніч із 2 на 3 вересня.

Команда експертів Conflict Intelligence Team (CIT) вивчила відео і дійшла висновку, що у кадрі видно труби Запорізької ТЕС, зйомка ведеться з протилежного берега Дніпра, а камера спрямована на південь. Це означає, що місце запуску РСЗВ знаходиться на захід від Запорізької ТЕС, де також розташована атомна електростанція.

Сили опору надали «Бабелю» два відео: на одному запуск безпілотника, на другому — його проліт. Сили опору зазначають, що спочатку росіяни запускали дрон, а вже потім почалися обстріли з «Градів».