ДБР повідомило про підозру військовим, причетним до поранення дітей на ярмарку в Чернігові

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом військовослужбовцям, які причетні до поранення дітей на виставці зброї в Чернігові.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
«Один із військовослужбовців під час демонстрації зброї дозволив дитині взяти до рук споряджену реактивну протитанкову гранату (РПГ-26) та натиснути спусковий гачок. Унаслідок пострілу постраждали щонайменше девʼять осіб, шестеро з яких — діти», — йдеться у повідомленні.
Про підозру повідомлено військовослужбовцеві, який дозволив дитині натиснути спусковий гачок, а також його командирові, котрий дав наказ підлеглим військовослужбовцям привезти зброю на виставку для демонстрації.
У бюро уточнюють, що військовослужбовцям повідомлено про підозру в порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам (ч. 2 ст. 414 КК України). Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
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