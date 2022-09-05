Сили оборони за добу ліквідували 300 окупантів

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 194 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 49 800 осіб, зокрема 300 за останню добу.

Також українські захисники знищили ворожих танків 2 068 (+19) одиниць, бойових броньованих машин — 4459 (+29), артилерійських систем — 1157 (+10), РСЗВ – 294 (+0), засобів ППО — 156 (+0), літаків — 236 (+0), гелікоптерів — 206 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3), крилатих ракет — 205 (+2), кораблів / катерів — 15 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн — 3286 (+10), спеціальної техніки — 107 (+1).