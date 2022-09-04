«Українські прапори повертаються на місце». Президент провів третє за тиждень засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський у неділю провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Під час засідання Ставки головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувачі оперативних напрямків і керівник розвідки Кирило Буданов доповіли про ситуацію на передовій.

«Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв’язок із тими, хто на фронті. Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце», — сказав Зеленський.

Президент не уточнив, де саме «прапори повертаються на місце», але від ранку 4 вересня в мережі поширюють ось це фото. В описі вказують, що український стяг встановили у Високопіллі на Херсонщині.