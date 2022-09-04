«4 канал», яким володів колаборант ковальов, стане державним

Голова Державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук в інтерв’ю Lb.ua розповіла, що в перспективі «4 канал» стане державним.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) має обрати управителя й укласти з ним договір про передачу «4 каналу».

На цей період Держкіно зберігає та розпоряджається майном каналу вартістю 18,5 мільйона гривень. Держава має право використовувати цю спеціальну техніку й обладнання, офісний інвентар, програмне забезпечення, ліцензію на мовлення тощо.

Марина Кудерчук уточнила, що на початку цей канал транслюватиме марафон новин, да якого він підключиться за місяць чи два.

«Ми сподіваємося на найшвидшу перемогу нашої країни, після якої він далі буде розвиватися як повноцінний державний телеканал», — зазначила вона.