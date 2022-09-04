Росія обстріляла в Миколаєві три лікарні і 26 приватних будинків

Внаслідок нічного обстрілу в Миколаєві постраждали три лікарні, 26 житлових будинків, три освітні заклади, готель та музей.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Під обстріл потрапило 26 житлових будинків. У них загалом вилетіло 74 вікна. У семи будинках частково пошкоджено дах. Суттєво постраждали три лікувальні заклади. В них вибито вікна, двері, понівечено фасад будівель. У лікувальних кабінетах і палатах пошкоджені меблі й стеля, приміщення засипані уламками», – розповів Сєнкевич.

У навчальних закладах вибуховою хвилею вибило вікна та двері.

Окремі вулиці довелось перекрити для проїзду, бо внаслідок вибухів їх закидало камінням, землею та уламками.