Президент переадресував Кабміну петицію про легалізацію порно та еротики в Україні

Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про легалізацію порнографії та еротики на території України. Вона набрала необхідні 25 000 голосів для розгляду президентом.

Глава держави заявив, що реалізацію державної політики у сфері захисту суспільної моралі й обігу продукції і видовищних заходів сексуального характеру забезпечує Кабінет міністрів, тому передав петицію на розгляд уряду.

«Я звернувся до премʼєр-міністра України з проханням доручити опрацювати згідно з компетенцією порушене в електронній петиції питання та поінформувати про результати розгляду автора звернення», — йдеться у відповіді президента.