Від ранку окупанти випустили по Україні понад 10 ракет. Дві з них збили ЗСУ

Від початку доби росіяни обстрілювали Україну ракетами різних типів повітряного та наземного базування. Ідеться про керовані авіаційні ракети Х-59, Х-31, протикорабельні П-800 «Онікс», крилаті ракети «Іскандер-К».

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом окупанти випустили понад десять ракет, дві з яких — Х-59 та імовірно «Іскандер-К» — знищили українські сили ППО.

Також противник продовжує використовувати зенітні ракети С-300, обстрілюючи прифронтову зону, зокрема, цивільні обʼєкти в обласних центрах.