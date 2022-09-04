Новини

Окупанти за добу втратили в Україні близько 450 військових та 15 танків

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 4 вересня:

  • особового складу — 49 500 (+450 за добу) осіб ліквідовано;
  • 2 049 танків (+15);
  • 4 430 бойових броньованих машин (+27);
  • 1 147 артилерійських систем (+13);
  • 294 реактивні системи залпового вогню (+1);
  • 156 засобів протиповітряної оборони (+3);
  • 236 літаків (+1);
  • 206 гелікоптерів (+1);
  • 864 безпілотники;
  • 203 крилаті ракети;
  • 15 кораблів /катерів;
  • 3 276 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+8);
  • 106 одиниць спеціальної техніки (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.