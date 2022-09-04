Окупанти за добу втратили в Україні близько 450 військових та 15 танків

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 4 вересня:
- особового складу — 49 500 (+450 за добу) осіб ліквідовано;
- 2 049 танків (+15);
- 4 430 бойових броньованих машин (+27);
- 1 147 артилерійських систем (+13);
- 294 реактивні системи залпового вогню (+1);
- 156 засобів протиповітряної оборони (+3);
- 236 літаків (+1);
- 206 гелікоптерів (+1);
- 864 безпілотники;
- 203 крилаті ракети;
- 15 кораблів /катерів;
- 3 276 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+8);
- 106 одиниць спеціальної техніки (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.