Генштаб: Окупанти мають кілька тисяч застарілих ракет до комплексів С-300, якими обстрілюють Україну

Через брак високоточної зброї росіяни частіше стали використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300.

Про це йдеться у оперативному зведенні від Генштабу.

По території України загарбники випустили понад 500 таких ракет, частина яких не долетіла до цілі. На озброєнні окупантів знаходиться декілька тисяч подібних ракет, але більшість з них — непридатні до застосування.