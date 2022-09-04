Німеччина виділить Україні €200 мільйонів на допомогу переселенцям

Німеччина надасть Україні додаткові €200 мільйонів для фінансування програм допомоги переселенцям.

Про це розповіла міністр розвитку Свенья Шульце, повідомляє Reuters.

«Гроші призначені для того, щоб допомогти переселенцям в Україні й надалі мати змогу забезпечувати себе найнеобхіднішим», — додав він.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль у понеділок відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. «Я буду говорити з премʼєр-міністром Шмигалем про те, як ми можемо продовжувати підтримувати український уряд у допомозі переселенцям», — сказала Шульце.