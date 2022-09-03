У Чернігові стався вибух на виставці боєприпасів. Троє дітей отримали поранення

У Чернігові 3 вересня пролунав вибух. Біля музею на виставці боєприпасів здетонував снаряд.

Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного» з місця подій.

Поранення отримали троє дітей. Хлопчик 10 років тримав РПГ і натиснув на курок. Зараз він із мамою та 12-річним братом у лікарні. Хлопчика оглушило.

Ще одна дитина наразі в реанімації. За словами голови Чернігівської ОВА Вʼячеслава Чауса, дворічний хлопчик у важкому стані.

«Троє дітей постраждали, зокрема дворічний хлопчик перебуває в тяжкому стані. Усім надається вся необхідна кваліфікована медична допомога», — зазначив він.

Зараз на місці події працюють слідчі. У коментарі «Суспільному» речниця обласної поліції Наталія Слабеняк повідомила, що цією справою займатиметься Державне бюро розслідувань.