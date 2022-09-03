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Російська армія за добу втратила в Україні 350 військових і понад 20 танків

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Російська армія за минулу добу втратила на війні в Україні 350 військових. Загалом з початку повномасштабного вторгнення загинули вже понад 49 тисяч окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За добу росіяни втратили:

  • 350 військових;
  • 25 танків;
  • 37 бойових броньованих машин;
  • 8 артилерійських систем;
  • 4 реактивні системи залпового вогню;
  • один літак;
  • 11 безпілотників;
  • 5 крилатих ракет;
  • 21 одиницю автомобільної техніки.

У Генштабі наголосили, що найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому та Криворізькому напрямках.