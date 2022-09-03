Російська армія за добу втратила в Україні 350 військових і понад 20 танків

Російська армія за минулу добу втратила на війні в Україні 350 військових. Загалом з початку повномасштабного вторгнення загинули вже понад 49 тисяч окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За добу росіяни втратили:

350 військових;

25 танків;

37 бойових броньованих машин;

8 артилерійських систем;

4 реактивні системи залпового вогню;

один літак;

11 безпілотників;

5 крилатих ракет;

21 одиницю автомобільної техніки.

У Генштабі наголосили, що найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому та Криворізькому напрямках.