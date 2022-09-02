ДБР оголосило підозру колишньому українському військовому, який керує протиповітряною обороною окупантів у Криму

Державне бюро розслідувань оголосило підозру колишньому українському військовому Денису Подобєдову, який у 2014 році перейшов на бік росіян, а зараз керує протиповітряною обороною окупантів у Криму.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Подобєдов обіймає посаду заступника командира зенітного ракетного полку. Бюро заочно повідомило про підозру девʼятьом колишнім військовослужбовцям групи зенітних дивізіонів однієї з військових частин Збройних сил України, які перейшли на бік ворога після окупації Криму.

Серед підозрюваних — начальник штабу, командир батареї, заступники командирів дивізіонів та інші офіцери. Зараз більшість цих офіцерів продовжила воювати на боці ворога. Усі дев’ятеро підозрюються в дезертирстві та державній зраді.