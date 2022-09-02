ГУР: Російська фсб шукає у Москві вихідців з України. Згодом їх можуть звинуватити в «терактах»

У столиці росії Москві спецслужби шукають громадян рф, які негативно ставляться до війни проти України. Особливу увагу фсб приділяє колишнім громадянам України та українцям за походженням.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.

За даними українських розвідників, групи людей у цивільному обходять квартири та представляються співробітниками фсб. У мешканців питають, чи живуть десь поблизу українці та чи здає хтось українцям житло в оренду. Також зʼясовують ставлення громадян до війни росії в Україні.

Це роблять, щоб не допустити розповсюдження у столиці рф негативних думок про війну та виявити людей, які можуть вплинути на формування незалежної громадської думки.

Також ця кампанія покликана сформувати негативний образ українців як терористів і радикалів. У майбутньому виявлених фсб людей можуть звинуватити в терактах, організованих російськими спецслужбами в рф.