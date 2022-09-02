Червоний Хрест планує збільшити обсяг гуманітарної діяльності в Маріуполі

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) планує збільшити обсяг своєї гуманітарної діяльності в Маріуполі.

Про це повідомив генеральний директор організації Роберт Мардіні в інтервʼю агентству Інтерфакс-Україна.

«Буквально вчора нам вдалося роздати 1 500 комплектів гуманітарної допомоги. Ми розуміємо, що є набагато більші потреби. Ми збільшуватимемо обсяг нашої діяльності», — заявив Мардіні.

Також, за його словами, організація й надалі надаватиме допомогу маріупольським лікарням — медичне обладнання та ліки, а також адресну продуктову та фінансову допомогу для відновлення житла людям у тимчасово окупованому місті.

«Загалом на всій Україні за час війни МКЧХ надав грошову допомогу для відновлення житла 300 тисячам людей», — зазначив гендиректор організації.