Червоний Хрест планує збільшити обсяг гуманітарної діяльності в Маріуполі

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) планує збільшити обсяг своєї гуманітарної діяльності в Маріуполі.
Про це повідомив генеральний директор організації Роберт Мардіні в інтервʼю агентству Інтерфакс-Україна.
«Буквально вчора нам вдалося роздати 1 500 комплектів гуманітарної допомоги. Ми розуміємо, що є набагато більші потреби. Ми збільшуватимемо обсяг нашої діяльності», — заявив Мардіні.
Також, за його словами, організація й надалі надаватиме допомогу маріупольським лікарням — медичне обладнання та ліки, а також адресну продуктову та фінансову допомогу для відновлення житла людям у тимчасово окупованому місті.
«Загалом на всій Україні за час війни МКЧХ надав грошову допомогу для відновлення житла 300 тисячам людей», — зазначив гендиректор організації.
- Маріуполь обороняли 82 дні, захисники міста до останнього зосереджували сили противника на заводі «Азовсталь», щоб виграти час для ЗСУ на інших напрямках і позиціях. 16 травня розпочалася евакуація бійців із заводу. Їх перевезли до окупованої Оленівки, де згодом росіяни влаштували теракт, убивши 43 полонених. Наразі окупанти вивозять із Маріуполя до Донецька вцілілий транспорт, а також сталь і різне обладнання. Тим часом благоустроєм міста ніхто не опікується.