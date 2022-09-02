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Сили оборони за добу знищили 350 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 191 день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 48 700 осіб, а також:

  • 2 009 танків;
  • 4 366 бойових броньованих машин;
  • 1 126 артилерійських систем;
  • 289 реактивних систем залпового вогню;
  • 153 засоби ППО;
  • 234 літаки;
  • 205 гелікоптерів;
  • 853 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
  • 198 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 247 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 105 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.