Сили оборони за добу знищили 350 окупантів

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 191 день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 48 700 осіб, а також:

2 009 танків;

4 366 бойових броньованих машин;

1 126 артилерійських систем;

289 реактивних систем залпового вогню;

153 засоби ППО;

234 літаки;

205 гелікоптерів;

853 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

198 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 247 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

105 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.