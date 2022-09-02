Уночі росіяни обстріляли Харків і Нікопольський район Дніпропетровщини. Є поранені

Армія росії вночі завдала удару по Холодногірському району Харкова. Попередньо, обійшлося без жертв.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Унаслідок удару ракетою С-300 по Холодногірському районі пошкоджені два інфраструктурні обʼєкти та дві автівки.

Також уночі росіяни знову вдарили з «Градів» по Нікопольському району Дніпропетровщини, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

У Червоногригорівській громаді 56-річний чоловік дістав поранення. Він намагався виїхати із села, але ворожий снаряд поцілив поряд з машиною. Чоловік перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Обстрілом зачепило приміщення місцевого ліцею, автівки, газогони та лінії електропередач. Без світла лишилися понад дві тисячі людей, без води — майже 5 тисяч. На місці вже працюють аварійні бригади.