Bloomberg: Соцмережа Twitter запускає функцію редагування твітів, але вона буде платною

Соцмережа Twitter почала тестувати функцію редагування твітів. Але вона буде доступна для підписників платної версії Twitter Blue.

Про це пише Bloomberg.

Користувачі зможуть редагувати свої твіти протягом 30 хвилин після публікації, а всі інші матимуть можливість переглянути і оригінальну, і відредаговану версію.

Наразі соцмережа лише тестує таку функцію на невеликій групі. Найближчими тижнями вона стане доступною для всіх підписників Twitter Blue. Сама підписка коштує $4,99.