Bloomberg: Соцмережа Twitter запускає функцію редагування твітів, але вона буде платною

Соцмережа Twitter почала тестувати функцію редагування твітів. Але вона буде доступна для підписників платної версії Twitter Blue.
Про це пише Bloomberg.
Користувачі зможуть редагувати свої твіти протягом 30 хвилин після публікації, а всі інші матимуть можливість переглянути і оригінальну, і відредаговану версію.
Наразі соцмережа лише тестує таку функцію на невеликій групі. Найближчими тижнями вона стане доступною для всіх підписників Twitter Blue. Сама підписка коштує $4,99.
- 26 серпня у соцмережі Twitter зʼявилися подкасти. Поки подкасти доступні лише англомовній аудиторії. Twitter додав у меню нову вкладку — Spaces. У ній знаходяться аудіокімнати, які йдуть у прямому ефірі або вже записані, а також самі подкасти. Слухачі можуть оцінити їх лайками або дизлайками.