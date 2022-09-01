CNN: Україна та США проводили «військові ігри» напередодні контрнаступу на півдні, щоб краще спланувати операцію

Українські та американські військові напередодні контрнаступу ЗСУ на півдні проводили аналітичні «військові ігри». Це дозволило краще спланувати операцію.

Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

У США переконували українську сторону скоротити цілі та масштаб контрнаступу, щоб не провалитися та не загрузнути в серйозних боях одразу на кількох ділянках фронту. Під час цих дискусій проводилися «військові ігри» для розуміння необхідних сил для контрнаступу.

Унаслідок цих дискусій ЗСУ скоротили масштаб контрнаступу лише до Херсонської області.

У США вважають, що наразі українська та російська сторона досягли паритету на війні. Армія рф досі має перевагу у кількості техніки та людях, тоді як ЗСУ краще використовують отриману сучасну західну техніку.