Літо в Києві було девʼятим найтеплішим за всі роки спостережень

У Києві літо 2022 року стало девʼятим найтеплішим у столиці за 142 роки спостережень.

Про це 1 вересня повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Середньомісячна температура повітря в серпні в Києві дорівнювала +22,3 °С, що на 1,9 °С вище за кліматичну норму. Також упродовж місяця зафіксували три температурні рекорди.

Найхолодніше у Києві було 31 серпня, коли температура опустилась до +16,1 °С, а найтепліше — 24 серпня, коли температура після полудня сягнула +33,1 °С. У серпні на проспекті Науки, 37, випало 60 мм опадів, або 107% кліматичної норми.