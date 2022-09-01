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Генштаб: Армія росії втратила у війні з Україною ще 450 своїх військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 1 вересня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 48 350 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 1 997 танків;
  • 4 345 бойових броньованих машин;
  • 1 115 артилерійських систем;
  • 287 реактивних систем залпового вогню;
  • 153 засоби протиповітряної оборони;
  • 234 літаки;
  • 205 гелікоптерів;
  • 3 239 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 851 дрон оперативно-тактичного рівня;
  • 104 одиниці спеціальної техніки;
  • 196 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.