NASA замовило у SpaceX Ілона Маска ще пʼять місій з астронавтами

Космічне агентство США повідомило, що SpaceX запустить ще пʼять місій з астронавтами до Міжнародної космічної станції для NASA. Сума контракту становить $1,4 мільярда.
Про це повідомляє Reuters.
У NASA заявили, що такий крок дозволить агентству підтримувати безперервний доступ людини до МКС до 2030 року.
SpaceX і Boeing у 2014 році виграли багатомільярдні контракти NASA на розробку, випробування та регулярні польоти систем космічних капсул, які можуть доставляти астронавтів на космічну станцію та з неї.
Багаторазова капсула Crew Dragon від SpaceX здійснила п’ять місій з екіпажем для NASA. А от капсула Boeing CST-100 Starliner досі страждає від збоїв у програмному забезпеченні та несправностейклапанів, тому планує вперше відправити капсулу з астронавтами в лютому 2023 року.
Спочатку NASA призначило кожній компанії по шість місій з астронавтами, але на початку 2022 року через технічні проблеми Boeing агентство замовило у SpaceX ще три.
- Boeing тричі запускав капсулу Starliner без екіпажу. Дві спроби завершилися невдало. Під час третього польоту 21 травня безпілотна капсула Starliner від Boeing уперше пристикувалася до Міжнародної космічної станції.
- Першу регулярну місію на МКС SpaceX відправила 16 листопада 2020 року. Тоді на МКС полетіли четверо астронавтів. Їх завданням було вивчити вплив космічних умов на здоровʼя людини, виростити редис і провести експерименти для майбутнього позаземного видобутку корисних копалин.