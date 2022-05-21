Капсула Starliner компанії Boeing пристикувалася до Міжнародної космічної станції

Безпілотна капсула Starliner від Boeing уперше пристикувалася до Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляє The Guardian.

Це відбулося вчора — майже через 26 годин після запуску капсули з бази космічних сил США у Флориді.

Це перший випадок в історії, коли космічні кораблі обох партнерів програми NASA Commercial Crew Program зʼєдналися з космічною станцією. Капсула SpaceX Crew Dragon успішно зістикувалася з МКС у квітні.

Програма Starliner коштувала майже $600 мільйонів. Якщо ця місія пройде вдало, Starliner зможе відправити свою першу команду астронавтів на МКС уже восени.

Наразі єдиним пасажиром капсули був дослідницький манекен на імʼя Розі.