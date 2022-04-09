Crew Dragon з туристами на борту успішно зістикувався з МКС

Пілотований космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX (програма Axiom-1) успішно стикувався з Міжнародною космічною станцією.

Про це повідомляє SpaceX.

Стиковка тривала близько години і відбулася без проблем. Crew Dragon приєднався до модуля Harmony американського сегмента станції в автоматичному режимі.

На МКС прилетіли колишній астронавт NASA і віцепрезидент Axiom Майкл Лопес-Алегрія, підприємець Ларрі Коннор, канадський інвестор Марк Петі та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе. На станції вони пробудуть 8 днів.