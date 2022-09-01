США отримали ордер на арешт літака російської компанії «Лукойл». Його вартість $45 мільйонів

Сполучені Штати Америки отримали ордер на арешт літака Boeing 737-7EM, який належить російській транснаціональній нафтогазовій корпорації «Лукойл».

Про це повідомляють у Міністерстві юстиції США.

Цей літак здійснював рейси в росію та з неї та порушував санкції Міністерства торгівлі США проти рф. Ордер видав окружний суд США Південного округу штату Техас.

Востаннє цей Boeing літав у США в березні 2019 року. Він віз із-за кордону посадовців з «Лукойлу», зокрема російського олігарха — тодішнього президента і гендиректора Вагіта Алекперова. У Міністерстві юстиції США вважають, що Boeing зараз перебуває у росії. Літак коштує приблизно $45 мільйонів.