На півдні ЗСУ знищили понад 200 окупантів, 6 складів боєприпасів та «Сонцепек» росіян

Збройні сили України вдарили по росіянах на півдні — знищили 201 окупанта, 6 складів боєприпасів, два командні пункти та техніку.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

У командуванні зазначили, що українська авіація завдала 24 удари по місцях зосередження росіян та їхньої техніки, командних і опорних пунктах, логістичних центрах, транспортних шляхах і бойових позиціях.

Артилеристи також вдарили по пунктах управління безпілотниками, станціях радіоелектронної боротьби і радіолокаційних, по реактивних системах залпового вогню і ППО ворога. Під вогнем ЗСУ перебували Каховський та Дарʼївський мости — росіяни більше не можуть їх використовувати. А понтонну переправу, яку окупанти навели в районі Дарʼївки, українські захисники знищили.

ЗСУ ліквідували на півдні 201 росіянина, 12 танків Т-72, 18 одиниць авто- та бронетехніки, знищили важку вогнеметну систему «Сонцепек», зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3», пʼять гаубиць «Мста-Б», самохідну гаубицю «Акація», дві самохідні артустановки та три мобільні міномети.

Українська армія позбавила росіян шести складів боєприпасів у Бериславському, Генічеському та Херсонському районах, а також командних пунктів 331 парашутно-десантного і 56 десантно-штурмового полків.