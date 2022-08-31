Очільниця МЗС Бельгії пояснила свою поїздку до окупованого Криму і заявила, що щиро шкодує

Нова очільниця Міністерства закордонних справ Бельгії Аджі Лябіб, яка їздила до окупованого Криму у 2021 році, заявила, що їздила туди як журналістка і режисерка-документалістка.

Про це вона заявила на зустрічі з українським главою МЗС Дмитром Кулебою.

Так, під час своєї поїздки вона відвідала місто Севастополь в порушення законодавства України. Як режисерка документальних фільмів вона втілювала проєкт, який демонстрував, як росія використовувала культуру як силу та пропаганду, і як митці могли жити під утисками у такий складний історичний період.

«Вона щиро шкодує, що цей візит відбувся за таких обставин. Міністр Лабіб завжди захищала суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, а також статус Криму як невіддільної частини України», — ідеться у заяві.