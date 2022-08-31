ОК «Південь»: ЗСУ знищили майже 120 окупантів, понад 30 одиниць техніки та чотири склади на Херсонщині

Минулої доби українська авіація завдала 16 ударів по опорних пунктах російських окупантів, складах боєприпасів, а також по районах, де зосереджені сили ворога.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Підтверджено знищення 117 окупантів, девʼяти танків Т-72, трьох реактивних системи залпового вогню «Град», самохідної гармати «Гіацинт-С», гаубиці «Мста», 18 одиниць автобронетехніки, а також чотирьох складів у Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.