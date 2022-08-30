Журналісти та активісти зібрали базу на майже 149 тисяч російських військових

Активісти з «Антикорупційного штабу» та журналісти зі «Слідства.Інфо» зібрали у онлайн-реєстрі «Російські воєнні злочинці» 148 631 профіль російських військових, які воювали проти України, а деякі з них вчиняли воєнні злочини.

Про це пише «Слідство.Інфо».

Голова правління «Антикорупційного штабу» Сергій Миткалик заявив, що це найбільша база, з усіх подібних сервісів в Україні. Реєстр складається зі списків, оприлюднених Центром оборонних стратегій та Головним управлінням розвідки, бази даних «Ищи своих», соцмереж та розслідувань журналістів.

До профілів тисяч військових додана інформація про конкретні злочини. Дані підкріплені посиланнями на журналістські розслідування та офіційні підозри правоохоронців.

Керівниця агенції розслідувань «Слідство.Інфо» Анна Бабінець зауважила, що в цьому реєстрі є щонайменше 200 осіб, які точно вчиняли злочини і їх провина доведена журналістськими розслідуваннями, передає Укрінформ.

З загальної кількості осіб у реєстрі щонайменше 30 тисяч брали участь у війні проти України.