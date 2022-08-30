Турецький Baykar представив прототип нового безпілотника — реактивний ударний Bayraktar Kızılelma

Турецький виробник бойових безпілотників Baykar представив на виставці TEKNOFEST KARADENİZ у Самсуні прототип ударного реактивного БпЛА Bayraktar Kızılelma («Червоне яблуко»).

Про це повідомляє турецьке інформагентство Anadolu і низка профільних ЗМІ.

За словами технічного директора Baykar Teknoloji Сельчука Байрактара, Kızılelma — майбутнє військової авіації. Він здатен до «агресивного маневрування», має розвинену систему штучного інтелекту, а для зльоту йому потрібна мінімальна довжина смуги. Цей безпілотник може злітати з палуби легкого авіаносця.

Перед презентацією Сельчук Байрактар показав у Twitter прототип Kizilelma, який став другою моделлю цього БпЛА. Він написав, що інженери доробили цей прототип і підготували його до першого польоту.

Kızılelma позиціонується як палубний надзвуковий БпЛА з турбореактивним двигуном. Наразі відомо, що він може нести 1 500 кг корисного навантаження (озброєння, пристрої тощо). Його заявлена максимальна швидкість — 900 км/год. Дальність польоту — 930 км, а робоча висота 10 668 м. У повітрі він може працювати пʼять годин.

Очікується, що перший політ Kızılelma відбудеться у 2023 році.