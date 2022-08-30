Рада підтримала виділення коштів на відновлення зруйнованих доріг

Парламент підтримав законопроєкт № 7669 про виділення коштів на відновлення зруйнованих доріг.

За даними Укравтодору, 25 тис. км автомобільних доріг та 311 штучних споруд пошкоджені. Сильні руйнування у Чернігівській, Харківській, Волинській, Житомирській, Запорізькій та Київській областях.

«Аби відновити зруйновані під час бойових дій дороги та мости, потрібні гроші. Наразі кошти дорожнього фонду спрямовуються в першу чергу на виконання боргових зобовʼязань. Законопроєкт, який сьогодні підтримала Рада за основу, повертає гроші за призначенням на дорожній фонд, на дороги. Щонайменше 65 мостів між населеними пунктами потребують негайного відновлення, оскільки є велика проблема з доставкою вантажів, в тому числі гуманітарних», — повідомив депутат від «Слуги народу» Юрій Арістов, який є автором законопроєкту.