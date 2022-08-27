Голова уряду пропонує заборонити зовнішню рекламу вздовж доріг

До Верховної Ради подали законопроєкт, який, з-поміж іншого, пропонує заборонити зовнішню рекламу вздовж доріг.

Відповідний законопроєкт зареєстрував премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Голова уряду вважає, що реклама в межах смуги відведення доріг, особливо на основних підʼїздах до великих міст і обласних центрів, призводить до інформаційного перевантаження та розпорошення уваги водія.

Також рекламоносії на узбіччях доріг створюють перешкоди дорожнім механізмам, особливо взимку, що ускладнює належне утримання проїзної частини та узбіч автомобільних доріг.

Наразі цей законопроєкт розглядає відповідний комітет Верховної Ради.