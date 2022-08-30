WP: Українці використовують деревʼяні макети HIMARS як приманку для російських ракет

Збройні Сили України використовують деревʼяні макети озброєння, зокрема HIMARS, щоб приманювати російські ракети.

Про це пише The Washington Post з посиланням на американських та українських посадовців.

«Приманки виготовлені з дерева, але їх неможливо відрізнити від артилерійської батареї через об’єктив російських безпілотників, які передають своє місцезнаходження ракетоносцям у Чорному морі», — пише видання.

Зазначається, що після кількох тижнів у польових умовах приманки витягли на себе щонайменше 10 крилатих ракет «Калібр». Цей успіх змусив Україну розширити виробництво копій для ширшого використання.

Видання пояснює, що саме знищенням українських приманок можна частково пояснити незвичайно «хвалькувату» оцінку росією бойових втрат, які вона нібито завдає Україні, «знищуючи» західну артилерію, зокрема ракетні системи HIMARS.