Окупанти обстріляли Харків, щонайменше чотири людини загинули

Окупанти зранку обстріляли центральну частину Харкова.

Про це повідомив голова Харківської області Олег Синєгубов.

«Унаслідок обстрілу центральної частини Харкова загинули щонайменше 4 людини, ще 4 поранені. Інформація уточнюється. Залишайтеся в укриттях», — написав він.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що центральну частину міста обстріляли з артилерії. «Попередньо, вісім «прильотів». Досить великий квадрат. Поки що знаємо про пожежу в одному з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян. Прилетіло й до ще одного місця відпочинку — вибиті вікна в навколишніх будинках», — зазначив Терехов.

Він додав, що є інформація про обстріл поряд із пʼятиповерховим житловим будинком і про влучення снаряда в один з дошкільних навчальних закладів.