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Війська рф за добу втратили близько 450 військових і майже 90 одиниць озброєння

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 30 серпня:

  • 47 550 військових (+450 за добу);
  • 1 954 танки (+7);
  • 4 294 бойові броньовані машини (+25);
  • 1 079 артилерійських систем (+19);
  • 282 реактивні системи залпового вогню;
  • 151 засіб протиповітряної оборони (+2);
  • 234 літаки;
  • 204 гелікоптери (+1);
  • 847 безпілотників (+3);
  • 196 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 217 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+29);
  • 103 одиниці спеціальної техніки (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.