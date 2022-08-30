Війська рф за добу втратили близько 450 військових і майже 90 одиниць озброєння

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 30 серпня:
- 47 550 військових (+450 за добу);
- 1 954 танки (+7);
- 4 294 бойові броньовані машини (+25);
- 1 079 артилерійських систем (+19);
- 282 реактивні системи залпового вогню;
- 151 засіб протиповітряної оборони (+2);
- 234 літаки;
- 204 гелікоптери (+1);
- 847 безпілотників (+3);
- 196 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 217 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+29);
- 103 одиниці спеціальної техніки (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.